Sfida tra grandi atleti per i CrossFit Games

Nove atleti si sono sfidati nel box di via Paltrinieri, Crossfit 059. Infatti il team 059 dei coach Rovatti, Cicogni e Canova ospita per tre sabati consegutivi i CrossFit Games Open 2023, gara internazionale che si svolge tutti gli anni e a cui partecipano gli atleti più forti di Italia. L’obiettivo è quello di trovare gli atleti, uomo e donna più in forma al mondo. Ieri a partire dalle 15 si sono quindi sfidati i primi nove atleti: Sfida teen con Cataldo, Ursini e Gambarelli. Sfida RX men: Biviano, Anania e Ruggirello e ancora seconda sfida RX men con La Mura, Barneschi e Grottino. In più c’è stata una batteria composta da tre tra i ragazzi giovani più forti che ci sono in Italia tra i 15 e i 16 anni. Nell’ambito della terza sfida women si sono infine sfidate Sirotic, Rubino e Boncioli.