"Sfide appassionanti insieme ai ragazzi"

di Alessandro Trebbi

È il nuovo timoniere del settore giovanile, Andrea Asta, una rivoluzione copernicana dopo trent’anni di Andrea Tomasini, col giovane bolognese classe 1988 alla guida sia dell’Under 19 che della conseguente serie B che sta affrontando coi giovani il campionato nazionale che promuove alla serie A, non senza difficoltà (la formazione gialloblù è in piena zona retrocessione) ma con buone speranze sul futuro a lungo termine. In ogni caso un lavoro preziossissimo per la crescita e la maturazione del giovani, che rappresentano il futuro e una vera e propria ricchezza tecnica per la società. Un’avventura tosta quindi, ma anche stimolante per Asta, che racconta di come il lavoro sia stato fin da subito "semplicemente entusiasmante, condurre il primo allenamento al Pala Panini è stata un’emozione molto forte".

Come cambia il metodo di lavoro tra giocatori esperti e giovani?

"Lavorare con gli atleti giovani è sempre stata una delle mie più grandi passioni, anche negli anni in cui ho allenato squadre seniores. Il metodo ha alcuni punti di contatto ma anche differenze importanti: i ragazzi giovani hanno bisogno di soddisfare non solo la propria ‘fame agonistica’, ma anche di costruire e incrementare giorno dopo giorno il proprio bagaglio di competenze. Per questo il volume di lavoro è tipicamente più alto".

Lei ha rapporti con tutti gli altri tecnici delle giovanili?

"Abbiamo già svolto diverse riunioni tecniche e abbiamo spesso occasione per incontrarci, scambiarci idee e feedback e crescere tutti insieme. Credo che questo sia un grande punto di forza perché le esperienze e le idee di ognuno possono arricchire tutti e portarci a lavorare sempre meglio. Mi permetto anche di citare e ringraziare lo staff della SuperLega, che è sempre molto disponibile e aperto nei miei confronti".

State centrando gli obiettivi vi siete dati con gli altri membri dello staff di Under 19 e Serie B?

"Abbiamo appena iniziato il girone di ritorno in Serie B e a breve cominceranno le sfide della fase regionale U19. Dal punto di vista del gioco le nostre qualità sono cresciute molto, il nostro obiettivo in questa seconda parte di Stagione sarà quello di riuscire a raccogliere qualche risultato positivo in più. La salvezza in Serie B è un obiettivo ambizioso per un gruppo giovane come il nostro ma faremo di tutto per raccogliere più punti rispetto al girone d’andata, mentre in U19 affronteremo le prossime difficili sfide con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla Final Four regionale di categoria e tentare poi l’assalto alla Finale Nazionale".