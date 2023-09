Sfuma su rigore la terza vittoria per lo United Carpi

BAISO SECCHIA

1

UNITED CARPI

1

BAISO: Nutricato, Bonini (86’ Bonicelli), Silvestri (62’ Benassi), Gazzotti, Cani, Vacondio, Zaoui (68’ Silipo), Viviroli, Ovi (62’ Incerti), Cataldo, Barozzi. All. Lodi Rizzini.

UNITED CARPI: Rufo, Gianasi, Vezzani, Teocoli (70’ Mebelli), Bulgarelli, Ceci, Prandi, Garlappi (70’ Malagoli), Jocic (85’ Signorino), Assouan (92’ Romani), Elatachi (70’ Majri). All. Borghi.

Arbitro: Craparo di Parma

Reti: 86’ Malagoli, 95’ (rig.) Silipo

Note: ammoniti Bonini, Prandi, Viviroli, Barozzi, Garlappi, Silipo, Nutricato

Lo United Carpi assapora fino al 94’ il sogno del terzo successo di fila, ma il Bauso acciuffa su rigore la squadra di Borghi. Al 1’ Barozzi a tu per tu con Rufo sfiora la traversa. Doppia occasione per Elatachi al quarto d’ora, poi Cataldo sfiora il bersaglio. Prima del riposo Elatachi per Assouan che trova la grande risposta di Nutricato. All’86’ Assouan semina il panico a sinistra, cross per Malagoli che da due passi fa 1-0. Nel recupero conclusione di Barozzi deviata da Rufo sulla traversa, poi sulla mischia l’arbitro fischia il rigore che Silipo trasforma.