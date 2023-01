Si accende il GalAppennino Spettacolo sul ghiaccio

Tutto è pronto al Palaghiaccio Ares Arena di Fanano, dove questa sera dalle 20.30 va in scena la settima edizione dell’attesissimo GalAppennino, che porta sotto al Cimone alcuni tra i migliori interpreti italiani, ed internazionali di pattinaggio artistico su ghiaccio: la Polisportiva Fanano, in collaborazione con il Comune di Fanano, hanno lavorato alacremente per la riuscita di un evento che torna a catalizzare sugli spalti dell’impianto fananese, l’interesse di appassionati e turisti a caccia di un paio d’ore si svago, e di assoluto divertimento, tra musica dal vivo, sport, e spettacolo.

Sul piano sportivo, saranno ben sei gli atleti che delizieranno il pubblico con la loro performance, arrivando a Fanano sulle onde sei successi conquistati alla recente finale della Coppa del Mondo di pattinaggio di figura, tenutasi qualche settimana fa al Palavela di Torino: la stella di primissima grandezza è la belga vicecampionessa mondiale in carica Loena Hendrickx che, nella città della Mole, si è aggiudicata la medaglia di bronzo nel singolo femminile. Di assoluto rilievo l’esibizione della coppia di artistico Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, vicecampioni nazionali, che con una ottima prestazione sono saliti fino al quinto posto assoluto: sempre nell’ambito delle coppie, in questo caso di danza categoria junior, spicca il binomio composto dai fratelli Katerina Mrazekova e Daniel Mrazek, che anche se giovanissimi, hanno già pattinato sui più importanti palcoscenici internazionali. Terzi a Torino, i due fratelli Mrazek nel corso della stagione in corso si sono già aggiudicati ben due gare nella loro categoria del Grand Prix, il circuito più prestigioso nel mondo del pattinaggio artistico su ghiaccio. Completa il sestetto di star presenti a Fanano, che hanno preso parte alle finali della coppa del mondo di pattinaggio di figura, l’italiano Nikolaj Memola, giovanissimo atleta, classe 2003, nella categoria junior ha sbaragliato la concorrenza con un programma libero particolarmente convincente: a questi atleti, si aggiungono la campionessa italiana in carica Lara Naki Guttmann, Ginevra Negrello, vicecampionessa italiana e, infine, Gabriele Frangipani che ai campionati nazionali assoluti è giunto terzo.

Ma il GalAppennino non è solo un’esibizione di pattinatori di alto livello, perché da sempre gli organizzatori hanno puntato alla creazione di uno spettacolo adatto a tutti, in cui le spettacolari evoluzioni degli atleti s’intrecciano in modo originale, con performance canore e musicali di noti artisti: una vera e propria festa per stare insieme, e quest’anno la colonna sonora dal vivo sarà a cura dei Gemelli DiVersi, apprezzato gruppo pop-rap composto dagli artisti Thema e Strano, insieme all’esibizione del cantante Tommaso Cesana, concorrente nella trasmissione televisiva Amici 21.