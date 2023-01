Si affrontano le due difese più perforate, minuti finali ad alto rischio

Questa volta, la prima del 2023 allo stadio Braglia, i gol non dovrebbero mancare: Modena e Cosenza hanno infatti le due peggiori difese del campionato, 33 reti subite dai calabresi, 30 dai gialloblù. La differenza, oltre che nei punti in classifica, 25 contro 18, sta nelle reti fatte, 29 per il Modena, 18 per il Cosenza. C’è poi un dato statistico parziale che le vede sui poli opposti: nell’ultimo quarto d’ora di gioco quella di Tesser è la squadra che subisce più gol, la compagine calabrese è invece quella che ne realizza di più. Questione di concentrazione e lucidità, che ai gialloblù ogni tanto vengono a mancare, ma soprattutto dal fatto che il Cosenza, trovandosi spesso in svantaggio, nei finali di gara è costretto ad attaccare per recuperare il punteggio.

Per il Modena, che non vince al Braglia dal 15 ottobre, affrontare l’ultima della graduatoria è una grande occasione per riprendere il viaggio che porta alla salvezza, ma non sarà facile perché la classifica corta dimostra che nella serie cadetta di questa stagione regna un grande equilibrio, che le differenze fra una squadra e l’altra sono minime e che molto dipende dal periodo che stanno vivendo. All’andata tutto girava per il verso giusto al Cosenza, adesso si spera che sia il momento del Modena. Come è sua abitudine Tesser non si sbilancia sulla formazione che deve affrontare il Cosenza, ma si può ipotizzare che il modulo di partenza sarà l’ormai consueto 4-3-2-1. Con questi interpreti: davanti a Gagno, la linea difensiva sarà formata da Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti; a centrocampo, Gerli in cabina di regia con Armellino e Gargiulo interni, poi Tremolada e Falcinelli trequartisti e Diaw punta (in foto). In panchina Tesser potrà disporre di tutti gli altri componenti della rosa con l’eccezione di Marsura del lungo degente Battistella e di Piacentini, influenzato. Influenza che in settimana aveva colpito pure Giovannini, che si è poi ripreso. Pressoché sicuro l’ingresso di Strizzolo, che si è presentato con un gran gol al Frosinone. I meccanismi di gioco del Perugia, da dove proviene, sono diversi da quelli del Modena e ha quindi bisogno di un periodo di adattamento, che si presume breve visto che con Tesser l’attaccante di proprietà della Cremonese ha già lavorato in passato.

Il Cosenza, anche per la precaria classifica, si è dato da fare in questa prima metà del mercato invernale. Sono arrivati il ventunenne trequartista Cortinovis dal Verona ma di proprietà dell’Atalanta, la ventinovenne ala Marras dal Bari e il trentenne centravanti Finotto dalla Spal. William Viali, subentrato a Davide Dionigi a fine ottobre, con l’attaccante Nasti squalificato dovrebbe orientarsi verso il 4-3-2-1, con unica punta il trentottenne argentino Larrive (con 3 reti il migliore dei suoi). Da tenere d’occhio in occasione dei calci piazzati il difensore centrale finlandese Vaisanen.

Rossano Donnini