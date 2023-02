Si avvicina il via del quarto torneo ’Monari Test Match’, con Sassuolo, Fiorentina e Cremonese

Si avvicina il via della quarta edizione del torneo nazionale di calcio giovanile ’Monari Test Match’, dedicato alle categorie dell’attività di base Esordienti (annate 2010 e 2011) e Pulcini (2012 e 2013) che per quattro domeniche a partire dal 12 marzo riempirà il campo ’Giuseppe Ferrari’ di Modena. Un’edizione che porta con sé tre importanti novità dal valore sociale rispetto agli anni passati. In primo luogo il Comune di Modena ha concesso il patrocinio all’evento, riconoscendone la valenza sportiva e sociale, mentre alcune aziende del territorio hanno affiancato la Monari, come il ’Consorzio Gran Terre’ che dispenserà merende (fatte di prodotti del nostro territorio) agli atleti, il ’Gruppo Panini’ che donerà gadget e il negozio ’Tutto Per il Calcio e il Volley’ che donerà materiale tecnico per lo svolgimento della manifestazione. In secondo luogo ogni giornata del torneo un obiettivo benefico con la presenza dei volontari di Croce Rossa Italiana (12 marzo), Ail Modena (19 marzo), Aseop Modena (26 marzo) e Aut Aut Modena (16 aprile) con un loro stand dedicato alla vendita di prodotti pasquali, alla raccolta fondi ed alla promozione delle loro attività di sostegno al territorio. Per finire le due librerie ’San Paolo’ e ’Giunti’ di Modena attiveranno un banchetto con la vendita di libri da donare poi alle associazioni che presenzieranno alla manifestazione. Dal punto di vista sportivo è ricchissimo il parterre di squadre al via, guidate ovviamente dai padroni di casa della Monari, che giocheranno ’fuori età’ con bambini di un anno più grandi in ogni categoria così da rendere la loro esperienza veramente formativa. Presenti Accademia Rimini, Bologna, Cesena, Cremonese, Empoli, Fiorenzuola, Hellas Verona, Mantova, Padova, Parma, Pisa, Pro Sesto, Reggiana, Sassuolo (foto), Spal, Sud Tirol, Trento e Vis Pesaro. Domenica 12 marzo in campo i 2010 (2011 per i professionisti) a 9 giocatori, domenica 19 marzo tocca ai 2011 (professionisti 2012) a 7 giocatori, domenica 26 marzo si sfideranno i 2012 (professionisti 2013) a 7 giocatori, mentre la chiusura è riservata al 16 aprile con i 2013 (professionisti 2014) a 5 giocatori.