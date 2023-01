Si definisce il prestito di Strizzolo Col Sondrio potrebbe esserci

È stato il giorno di Luca Strizzolo, per il quale manca solo l’ufficialità. Ieri l’attaccante, ex Perugia, è sbarcato a Modena per avviare il rito delle visite mediche e per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà al club canarino fino al termine della stagione, in prestito.

Il suo futuro dipenderà dai risultati di squadra e personali che otterà in questo girone di ritorno. Probabile una sua apparizione già domani, in occasione dell’amichevole con la Nuova Sondrio Calcio (alle ore 14:15 al Braglia, porte aperte in tribuna centrale, ingresso 9), ultimo test in vista della ripresa del campionato sabato a Frosinone. Dove, quasi certamente, Strizzolo sarà a disposizione della rosa di Tesser che ritrova così uno dei suoi uomini di quel Pordenone che seppe sognare la promozione in A. E al Modena potrà dare proprio questo: certezze. Di rendimento (parliamo di un giocatore che proprio con Tesser fece la sua miglior stagione) e di presenza fisica, quella che forse un po’ al Modena è mancata in area di rigore e quando si trattava di difendere il risultato facendo respirare la squadra. I canarini potranno tornare a giocare anche col doppio attaccante se mai ce ne fosse bisogno e ciò lascerebbe intendere anche che dopo Cosenza (con il rientro di Tremolada) il destino di Romeo Giovannini sarà quello del prestito alla ricerca di maggior spazio.

Il Cesena è sempre parecchio intenzionato, con Feralpi, Gubbio e altre in C ma serve attendere perchè i canarini hanno messo in stand-by l’operazione. E poi c’è Renzetti, altro tema di dibattito. Il Cittadella lo vuole, il suo contratto a Modena va in scadenza a fine stagione e per questo Vaira cercherà di tutelarsi con un nuovo terzino sinistro, complice anche la partenza di Azzi. Il primo nome è sempre quello di Liotti. Probabile che il Modena tenti il colpo in una fase più avanzata del mercato. Davide Marsura, infine: l’attaccante rientrato questa stagione al Modena ha diverse pretendenti. Si parla di Catanzaro, Ascoli e Cosenza.

Alessandro Troncone