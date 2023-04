Si è ridotta la ‘comfort zone’ dei gialloblù

Parola d’ordine, niente panico. Ma, aggiungiamo noi, testa sul pezzo e guardia da non abbassare. Il campionato di serie B è tradizionalmente un torneo che vive di grandi equilibri, ma che sa anche, soprattutto nelle ultime giornate, anche piuttosto pazzerello e capace di regalare sorprese. Il campionato cadetto in corso è equilibrato come non mai, sicuramente molto diverso dal precedente, quando per la salvezza diretta bastavano 36 punti. Oggi purtroppo non è così e le trentanove lunghezze che hanno messo in cascina i canarini valgono un undicesimo posto (a braccetto con Ascoli e Como) che, al netto del recupero di domani tra Perugia e Reggina, è a tre punti dalla zona playoff ma, soprattutto, a soli quattro dai playout. A inizio 2023 il Modena con una serie di gare positive si era regalato una sorta di ‘comfort zone’, ma gli ultimi risultati, che hanno portato quattro soli punti in sei partite, hanno ributtato la truppa di Tesser a ridosso dalla zona calda. Il match col Cittadella poteva rappresentare una bella occasione per ‘strappare’, ma il secondo 0 a 0 della stagione (il primo, curiosità, proprio nell’andata in casa dei veneti) ha regalato solo un punto che ha comunque mosso la graduatoria.

Le ultime tre posizioni, occupate da Spal, Benevento e Brescia, sono fortunatamente distanti e queste tre squadre, al momento, sono fortemente indiziate per la retrocessione diretta. Sopra di queste ben sette squadre nello spazio di soli cinque punti (dai 40 della Ternana ai 35 del Cosenza), un gruppo che potrebbe essere rimpolpato dal Perugia in caso di risultato positivo nel match di domani. Una gara, quella con la Reggina, che potrebbe invischiare anche i calabresi, al momento a quota 42, che stanno vivendo un momento tutt’altro che positivo sul campo, e che rischiano punti di penalizzazione per la nota vicenda del mancato pagamento delle ritenute Irpef.

Si diceva di un Modena che nelle ultime partite ha perso parte della sua dote di sicurezza sulla zona playout. I gialloblu nelle ultime cinque giornate hanno collezionato soltanto quattro punti (solo il Cittadella ha fatto peggio con tre), mentre le avversarie nella lotta per tenere lontani gli spareggi salvezza hanno fatto meglio. A cominciare dal Cosenza, che ha collezionato ben 12 punti distaccando la zona della retrocessione diretta. Otto punti per il Como, sette per il Venezia, sei per Ascoli e Ternana. Ovviamente non brillante il cammino delle ultime tre, quattro punti per la Spal, due per il Benevento e tre per il fanalino di coda Brescia.

Alessandro Bedoni