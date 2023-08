Si è spento a 70 anni Lucio Valenti storico ex dirigente

Il Sassuolo piange Luciano Valenti, per tutti Lucio, storico ex dirigente accompagnatore della società neroverde che si è spento a 70 anni. Era stato l’allora presidente Rudi Baldelli a portarlo in neroverde nel 1996, dopo essersi conosciuti alla Madonna di Sotto, e Valenti è stato prezioso dirigente al seguito della squadra per tutta la gestione Baldelli, fra Cnd e C2. Una volta uscito Baldelli il Sassuolo lo ha seguito da tifoso, assieme agli amici del Puma Fan Cleb. Valenti, che aveva perso la moglie Lucia, lascia le figlie Elisabetta e Federica e gli amati nipoti: le esequie si svolgono oggi alle 15,30 alla chiesa della Madonna di Sotto.