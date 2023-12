Si ferma la serie di vittorie dei giovani neroverdi. Ma il pari con la Juventus vale il secondo posto

Sassuolo

1

Juventus

1

Sassuolo: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Kumi, Russo, Leone, Bruno, Caragea (29’ s.t. Rovatti), Pigati (19’ s.t. Knezovic), Cannavaro, Falasca (44’ s.t. Piantedosi). All. Bigica (Scacchetti, Di Bitonto, Baldari, Lopes, Neophytou, Ioannou, Petrosino, Parlato)

Juventus: Fuscaldo, Martinez, Turco, Savio, Pagnucco, Florea, Ngana, Finocchiaro (31’ p.t. Scienza), Crapisto (18’ s.t. Bassino), Gil Puche, Pugno (29’ s.t. Owusu). All. Montero

Arbitro: Nigro di Prato (Conti, Schirinzi)

Reti: 2’ s.t. Pagnucco (rig.), 11’ s.t. Russo

Note: espulso (10’ s.t.) Martinez, ammoniti Cannavaro, Florea, Falasca

Si ferma contro la Juve la serie-miracolo della Primavera del Sassuolo – 6 vittorie di fila, tra campionato e Coppa – che tuttavia si prende un pari che vale il secondo posto in classifica. Non basta il gol di Russo (foto) con cui la squadra di Bigica riesce solo – si fa per dire – a ricucire lo svantaggio maturato in avvio di ripresa con il rigore di Pagnucco. Il Sassuolo ha il merito di non disunirsi e ribattere subito. Una trattenuta in area di Martinez – espulso nel frangente - su Russo manda sul dischetto l’attaccante neroverde, che si fa parare la conclusione da Fuscaldo ma poi lo batte in tap-in. Con l’uomo in più, il Sassuolo aumenta i giri ma né Kumi, né Bruno hanno modo di mettere all’angolo gli ospiti, pericolosi nel finale con Owusu sul quale di esalta Theiner.

La giornata Frosinone-Verona 1-1; Monza—Inter 1-1; Milan-Genoa 2-1; Bologna-Lazio1-0; Sassuolo-Juventus 1-1; Lecce-Empoli 2-0; Sampdoria-Fiorentina 1-4; Torino-Cagliari 3-1; Roma-Atalanta (oggi)

La classifica Inter 27 p.ti; Sassuolo, Milan 26; Lazio 25; Torino 22; Roma* 21; Juventus 20; Atalanta*, Empoli 19; Genoa, Cagliari 18; Sampdoria 14; Hellas Verona 13; Lecce, Monza, Bologna 11; Fiorentina 10; Frosinone 3 (* una gara in meno).

s.f.