Si fermano Oliveri e Laurenti

Due cattive notizie arrivano dall’allenamento biancorosso di ieri all’antistadio dove erano fermi sia Olivieri che Laurenti: per il primo si tratta di una leggera sindrome influenzale, mentre l’ex Legnago si è fermato per un problema muscolare e ieri ha fatto un’ecografia, ma il suo recupero in vista di domenica è molto difficile. Contini rischia così di perdere due alternative per una mediana già priva di Yabrè. Il tecnico nel 4-2-3-1 dovrebbe così schierare Bouhali e Ranelli con Beretta largo a destra assieme a Cicarevic e Sall nel tridente alle spalle dell’unica punta. Intanto ai tifosi biancorossi è stato assegnato allo "Zucchini" di Budrio il settore ospiti distinti scoperti, anche se saràue possibile dalle ore 13,30 per tutti acquistare allo stadio entrambi gli ordini di posto.