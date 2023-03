Si interrompe la scia di 14 sfide con gol

La serata negativa di mercoledì ha interrotto una striscia di 14 partite consecutive a segno. Il Modena concludeva una gara con zero reti all’attivo dallo scorso 5 novembre, ovvero dallo 0-0 di Cittadella. Da quella partita in avanti, fino alla sconfitta con l’Ascoli, la squadra di Tesser aveva trovato la via del gol sempre e senza mai fermarsi, grazie anche alla vena realizzativa di chi prima è spesso mancato come Falcinelli o lo stesso Tremolada, passando per il neo arrivato Strizzolo. Sono state 22 le marcature, media che tiene i canarini al livello delle squadre di alta classifica, attualmente a quota 38 reti segnate. Resta ancora allarmante il dato delle reti subite, al contrario. Sono ora 37. peggio hanno fatto solo le ultime tre della classe, Brescia, Cosenza e Spal con rispettivamente con 39, 43 e 38 palloni raccolti in fondo al sacco. Diventano 12 le sconfitte in campionato, 10 le vittorie e 5 i pareggi.