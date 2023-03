Si riparte col Città di Nonantola

Saranno ben duecento tra elite ed under 23 a contendersi la terza riedizione del Città di Nonantola ritornata agli antichi splendori degli anni ‘80 e ‘90 grazie all’impegno di Armando Tosatti ’Armandein’ e dell’amministrazione comunale con il sindaco Federica Nannetti e la collaborazione di Croce Blu,Pol.,Nonantola,Associazione ex carabinieri Nonantola,Operatori Radio Modena e l’organizzazione tecnica della Formiginese capeggiata dal presidente e direttore di corsa internazionale Franco Machì.

La giornata di ciclismo nonantalona supportata da Giacobazzi e Borsari inizierà alle 11 da Piazza Gramscu con la pedalata ecologica non competitiva aperta tutti,poi alle 13 ci sarà la presentazione dei Team tra i quali anche alcuni Continental con ai nastri di partenza tra i favoriti il carpigiano Matteo Pongiluppi,già azzurro agli europei su pista mentre per i colori modenesi cercherà l’applausi dei suoi tifosi il nonantolano Luca Varroni (in foto premiato dal sindaco Federica Nannetti),già protagonista nei traguardi intermedi lo scorso anno,mentre debutterà il vignolese Enrico Benassati. Alle 13,30 dopo il 1’ per le vittime di Cutro e l’inno cantato da ’Ambra’ verrà dato il via alla gara che si svolgerà su 13 giri del circuito di 9 chilometri disegnati tra Nonantola,Redù,Via Limpido,Via Larga.

Andrea Giusti