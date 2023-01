Si riparte con Henrique e Tressoldi Riecco Berardi e Laurientè

Henrique in mediana per l’infortunato Lopez, e Tressoldi in difesa, al posto di Erlic non ancora pronto dopo la lunga parentesi mondiale. Le indicazioni, in merito all’undici anti-Sampdoria, le aveva già dato l’undici iniziale con il quale il Sassuolo aveva affrontato l’Inter nell’amichevole di fine anno, quelle che mancano le aggiungono i recuperi di Consigli, Berardi, Laurientè, tenuti a riposo contro i nerazzurri ma oggi regolarmente al loro posto. Non è il Sassuolo tipo, quello che comincia il 2023 dal Mapei Stadium, ma non è nemmeno lontanissimo da quello che si immaginava nei ‘campetti’ di questa estate, con tutti i solisti al loro posto nel tridente – al centro del quale c’è Pinamonti, ristabilitosi dalla contusione rimediata contro l’Inter – e Traore dirottato a centrocampo dove peraltro aveva sempre (o quasi) giocato prima che la cessione di Boga, un anno fa, lo spostasse sull’esterno. Toglie il posto a Thorstvedt, l’ivoriano, per il quale ci sarà posto a gara in corso, come prevedibilmente ce ne sarà anche per Ayhan in difesa e per i due ex Obiang e Defrel tra mediana ed attacco. Rogerio, a sinistra della difesa, sembra poter essere preferito a Kyriakpulos, mentre a destra tocca a Toljan, anche perché Muldur è ancora out.

s. f.