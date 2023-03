Si salva solo Lagumdzija, Rinaldi il peggiore

BRUNO 4,5: L’inizio è da incubo, la vera novità rispetto a tutte le altre partite della stagione è che nemmeno il capitano riesce a riemergere dalla palude. Ci prova con un ace nel secondo set, ma subito dopo la Valsa Group si fa di nebbia e lui non riesce a portare la nave in tempesta in acque più tranquille. Forse sarebbe servita una partita da vecchi tempi, almeno dal secondo set in poi: palla soltanto all’opposto, ma Bruno non percorre questa strada.

LAGUMDZIJA 6: L’unico che arriva alla sufficienza, anche se ha sul groppone uno degli ultimi contrattacchi che avrebbe potuto riavvicinare Modena, nel finale. È però il solo attaccante che fa costantemente il suo, schiacciando con una percentuale vicina al 60% in un match che avrebbe dovuto chiudere forse con 50 palloni attaccati, non ‘solo’ 34.

NGAPETH 4,5: I numeri non lo puniscono, la mancanza di squilli da Ngapeth sì. Gli errori in battuta nel finale di secondo e finale di terzo set sono l’emblema di una partita storta anche per lui, imperfetta persino in seconda linea, con la murata subita per il 20-23 nel terzo che è la ceralacca sulla vittoria degli ospiti.

RINALDI 4: Dispiace dover essere così severi col giocatore che si è prodotto, in stagione, nella crescita individuale di maggior spessore. Il rigore che sbaglia nel primo set è il primo salto in un baratro dal quale né lui né la squadra escono più.

STANKOVIC 5: Sufficiente in attacco, anche se abbondantemente sotto allo standard degli avversari, assente a muro.

SANGUINETTI 5,5: Copia e incolla della pagella di Stankovic, col merito di essere stato il battitore migliore dei suoi.

ROSSINI 6: In difesa si percepiscono le difficoltà dovute al dito che sarà operato oggi, in ricezione è l’unico che viaggia sulle sue percentuali abituali.

ALL. GIANI 4,5: Il voto alla squadra, apparsa apatica, nervosa, costantemente fuori dal match e senza idee su come ribaltarlo, è ovviamente anche il voto all’allenatore. Cosa è mancato? Le gambe molli di Modena sui contrattacchi e sulle ricezioni staccate avversarie sono una prima volta in stagione davvero inspiegabile, vista l’importanza della posta in palio. Ora il compito diventa quasi impossibile, per contrasto, trovare le motivazioni giuste non dovrebbe essere un problema.

Alessandro Trebbi