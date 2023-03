Si torna in quell’Olimpico tabù con Defrel possibile sorpresa La punta cerca il gol numero 50

Spingono il Sassuolo, i grandi numeri, e magari anche il giovedì di Coppa che ha tolto ai giallorossi l’ex Pellegrini e Belotti (oltre a Mourinho) aiuta, ma vale la pena non contarci troppo. Perché quella romanista, per il Sassuolo, è la ‘casa stregata’, nel senso che è l’unico stadio dentro il quale il Sassuolo non ha mai vinto. Nove precedenti, quattro sconfitte e cinque pareggi, per altrettanti punti: un unicum, nel decennio dei neroverdi nella massima serie. Meno punti che sul prato romanista, il Sassuolo li ha fatti su quello juventino (quattro, una vinta e una pari, tutte le altre perse) dove tuttavia un acuto – proprio con Dionisi in panchina – l’ha piazzato, mentre con i giallorossi ha festeggiato al massimo un pareggio. Il primo una vita fa (novembre 2013, il primo Roma-Sassuolo di sempre finirà 1-1), l’ultimo il 6 dicembre del 2020, e fu anche uno dei due 0-0 raccontati dai 19 precedenti andati in scena fin qua, ma al netto delle due eccezioni ‘in bianco’ le due squadre hanno sempre trovato il modo di segnare l’una all’altra. Anche, a proposito di ex, con uno dei possibili protagonisti a sorpresa del pomeriggio dell’Olimpico, ovvero Gregoire Defrel: il francese con la Roma ha giocato 15 gare segnando un gol, ma da avversario, con la Roma, ha buone consuetudini: solo con il Napoli – cinque – l’attaccante neroverde ha segnato più che contro i giallorossi e gli manca giusto un gol per arrivare a fare la cifra tonda di ‘50’. Le statistiche non vanno in campo, tuttavia: tanto vale aspettare, per capire quanto valgono, che ci vadano Roma e Sassuolo. Non ci sarà da attendere troppo…

s.f.