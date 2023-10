"Siamo insieme da una settimana. Ma il gruppo si fa già sentire"

Protagonista del finale sontuoso di partita, Tommaso Rinaldi è tornato dal Brasile per riassaporare le sensazioni che solo il palasport di Modena può dargli: "Ho viaggiato tantissimo, certo, ma la pelle d’oca che mi fa venire questo impianto, l’urlo dei tifosi a ogni punto è qualcosa che non ho mai trovato in giro. Un’emozione unica, ed è un piacere poterla tornare a vivere dopo tanto tempo". Rinaldi è andato in difficoltà e in panchina nel secondo set, ma ha poi ripreso in mano le redini della sua partita nel quarto parziale e poi nel tie-break: "Ci eravamo preparati a questo tipo di partita, sapevamo che Milano voleva metterci in difficoltà da subito col suo gioco aggressivo. Ma una nota di merito la voglio dare al nostro gruppo: siamo insieme solo da una settimana, ma è un insieme di giocatori che mi piace, siamo uniti, ci aiutiamo e si è visto nei momenti di difficoltà nei quali eravamo tutti pronti, chi dalla panchina e chi in campo, a dare il massimo per ribaltare l’incontro nel quarto e nel quinto set e vincere la partita". E sui cambi a girandola degli schiacciatori di palla alta? "Lo spirito nella gestione dei cambi e del gruppo è questo: siamo tre schiacciatori, sappiamo che possiamo giocare tutti, in ogni momento della partita chi può dare di più deve entrare e dà il suo apporto". C’è molto da lavorare però ancora, anche se Rinaldi vede più il bicchiere mezzo pieno: "Chiaramente la vittoria non nasconde gli aspetti su cui dobbiamo lavorare. Io però vedo quello che siamo riusciti a fare in una sola settimana nella quale lavoriamo insieme". Infine una nota personale sul suo percorso di recupero fisico dopo i tantissimi impegni con la Nazionale: "Fisicamente non sono ancora al cento per cento, sto iniziando con Oscar Berti a fare un lavoro sulla forza e quindi più pesante rispetto ai miei compagni che invece lavorano sull’esplosivitià. Darò il mio contributo alla squadra dalla panchina, dal campo, ovunque, sempre col mio sorriso".

a. t.