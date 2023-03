"Siamo rimasti lucidi nel momento più duro"

Non può non essere soddisfatto, Andrea Giani, non può non esserlo per il risultato e per la prestazione complessiva dei suoi. Anche se la prima domanda che affronta è quella più difficile, poteva Modena chiudere prima la contesa, magari prendendosi quel secondo set nel quale era avanti 23-21? "Si poteva vincere prima? La partita era complicata, Piacenza al completo ha vinto la Coppa Italia battendo 3-0 sia Perugia che Trento. Hanno un lotto di battitori che possono mettere in difficoltà sempre, noi siamo stati bravi a lavorare nelle situazioni complicate. Nel secondo il nostro demerito è stato non sfruttare alcune rigiocate all’inizio, così come nel quarto nel punto a punto abbiamo preso break con Brizard senza essere cinici come dovevamo. Sappiamo che però il livello di questo quarto di finale è questo, dobbiamo saperci stare e ci siamo stati, soprattutto nel quinto set".

Giani si concentra poi sulla bella rimonta del tie-break e sull’atteggiamento complessivo della squadra: "Nel tie-break siamo stati bravi a recuperare da 0-4 e 1-5, abbiamo avuto la lucidità necessaria per riprendere i nostri avversari. A prescindere dall’avversaria e dalla loro forza fisica deve emergere la nostra capacità di uscire dalle difficoltà, l’ultima di regular season a Trento ce lo ha insegnato". "I singoli? – continua poi il tecnico di Sabaudia – Sì Bruno, sì Ngapeth, ma Rossini ha fatto tre difese clamorose nel tie-break, ma credo che abbiamo vinto questa partita di squadra. Poi a livello individuale è chiaro che abbiamo qualità, ma la nostra identità è emersa nel trovare le soluzioni giuste al momento giusto". Ancor ala lettura tattica dell’ottimo match di contenimento su Simon si mischia alla bravura del collettivo, soprattutto della sua parte ‘giovane’: "Su Simon? Abbiamo lavorato bene in battuta, muro e difesa, nonostante alcune loro scelte diverse rispetto al solito. Le differenze sono state nelle azioni complicate e negli errori diretti con l’attacco, noi ne abbiamo commessi pochi e in momenti meno importante rispetto a loro. Sono molto contento dell’approccio dei nostri giovani, questa loro prima partita nei play off è stata eccellente".

Su come affrontare i match ravvicinati (mercoledì gara due a Piacenza), infine, la ricetta è sempre la stessa: "Si gioca ogni tre giorni, i playoff sono così, devi essere bravo a recuperare e a resettare quanto successo prima".

Alessandro Trebbi