"Siamo stati alla pari e questo mi basta"

Battuti ma non vinti. Il Sassuolo la gara l’ha fatta e non subita, e il tecnico neroverde Alessio Dionisi, che a San Siro fin qua aveva sempre vinto, ricomincia proprio dalla prestazione dei suoi. Da quella di San Siro, facile immaginare, ripartirà il tecnico neroverde, che a lungo ha tenuto sulle corde l’Inter."La qualità del singolo, nel primo tempo, ha permesso all’Inter di passare in vantaggio, ma poi la gara l’abbiamo fatta eccome. Due deviazioni sfortunate ci hanno tolto dal match ma siamo sempre stati lì: ci abbiamo creduto e e abbiamo giocato e ai miei non rimprovero nulla, se non un po’ di cinismo a ridosso della porta avversaria". A San Siro, Dionisi, era già passato tre volte su tre, la quarta gli ha detto male, ma non malissimo, dal momento che il Sassuolo se la è comunque giocata. Sconfitto, ma non necessariamente battuto: "essere perfetti non sarebbe bastato, vista la forza dell’Inter, ma la gara l’abbiamo fatta, e a questo stiamo"