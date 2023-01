"Siamo stati bravi a concedere poco"

Il 2-0 fa sorridere mister Matteo Contini, che ha debuttato al "Cabassi" coi tre punti. "Sono felice per il risultato – racconta – anche se nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo ma la colpa non è dei ragazzi. Avevamo preparato la gara pensando che loro giocassero diversamente e tanti movimenti non li avevamo provati, ma nel secondo siamo cresciuti, dopo l’1-0 abbiamo concesso poco e siamo stati bravi a chiuderla, faccio i complimenti alla squadra che ha dato tutto. Le difficoltà del primo tempo? Abbiamo mosso la palla lenta, i terzini dovevamo avere un po’ più di coraggio". Sesta rete stagionale per Roberto Beretta. "Contavano solo i tre punti – spiega – dopo che ho avuto due occasioni sono riuscito a sbloccarla, ho giocato in un ruolo diverso ancora più offensivo e mi sono trovato bene". Prima rete per Marco Castelli. "Ci tenevo molto al primo gol, rifarei la scelta di venire qui".