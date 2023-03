"Siamo stati bravi a recuperarla"

Nell’ultima finale europea vinta, la Challenge Cup del 2008, era in panchina. Alla sua prima esperienza. Ora, dopo quindici anni, c’è ancora lui, sempre a Modena, sempre in una finale europea ma di Coppa Cev: "Onestamente non ci ho pensato molto – racconta Andrea Giani, stremato dopo la vittoria nella semifinale di ritorno contro il Belchatow – perché per me conta sempre il presente. La partita? Siamo stati molto molto bravi a recuperarla, perché l’accesso alla finale è stata una cosa importante ma anche la vittoria del tie-break, il primo stagionale, era un obiettivo. Lo abbiamo centrato, prima a livello emotivo e poi a livello tecnico abbiamo fatto grandi cose". Soprattutto in quel quarto set giocato a un livello incredibile: "Siamo stati bravi proprio in questo, ad alzare il livello quando serviva. Ce lo abbiamo, l’emotività ci ha dato la spinta, nel quarto parziale siamo partiti per vincere e conquistarci la finale". È andata proprio così, con una Valsa Group capace di reggere l’onda d’urto delle battute avversarie e dell’ambiente e reagire quando poteva essere invece più in difficoltà. Giani parla poi di Earvin Ngapeth, autentico mattatore della contesa, trascinatore tecnico e morale di una squadra che ha guidato come un faro nella notte, sciorinando una prestazione personale come non ne offriva da qualche tempo per via dei noti problemi alla schiena: "Avevamo bisogno di lui in una partita come questa e lui lo sapeva, si è presentato ‘giusto’. È stato un punto di riferimento fondamentale per tutto il match". L’avversaria sarà il Knack Roeselare, ma guai a pensare che sarà più facile rispetto ad affrontare la Gas Sales Piacenza: "Le partite vanno giocate – chiude Giani – e sappiamo che per noi è una finale importante, un obiettivo sia della società che nostro, come staff e panchina".

a.t.