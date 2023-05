"Siamo un grande gruppo e lo abbiamo dimostrato"

REGGIO EMILIA

"Contento della mia prova e di una vittoria che trovata così ci dà ancora più morale: con un uomo in meno non era semplice rimontare". Era, Riccardo Marchizza, uno dei tanti ex in campo ieri, e si gode sia il ritorno nell’undici da titolare che il risultato. "Abbiamo raddrizzato una partita che qualche tempo fa non avremmo mai recuperato: vuol dire che stiamo bene e che vogliamo fare bene fino alla fine. I conti – aggiunge il difensore – li faremo allora, ma qui sta nascendo un gruppo forte: dopo un’andata non semplice ci siamo ricompattati e questo va a merito nostro, del gruppo che ha trovato una nuova consapevolezza e del mister. Berardi? Fa la differenza: qui è un simbolo e una bandiera, e ce lo teniamo stretto".