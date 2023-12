Sibilio tra i pali di Carpi. Serie B, cambia la classifica

A poche ore dal derby salvezza di domani alle 18 alla Vallauri con Rubiera in casa Pallamano Carpi arriva un nuovo portiere. E’ Simone Sibilio (2003) campione d’Italia a maggio con la Junior Fasano (con cui ha debuttato in prima squadra nel 2022 a 19 anni sostituendo il "totem" Vito Fovio) e figlio d’arte, visto che il padre Vito vinse uno storico scudetto a fine anni ‘90 con il Prato. Ha iniziato la stagione in B alla Innotech Serra Fasano, ma da qualche giorno è arrivato a Carpi dove con Vladimir Quaranta (preferito da alcune settimane a Samah Haj Frej, che al momento è fuori rosa e potrebbe partire) e Jan Jurina comporrà la batteria dei portieri. Per domani nei bianconeri unico assente per motivi personali Alex Monzani, per il resto anche Alex Coppola e Gabriele Sortino sono recuperati al 100%.

Serie B. Cambia la classifica del torneo cadetto guidato dalla Carpine. Ieri la Figh ha comminato un 6 punti di penalizzazione all’Estense Ferrara seconda in classifica e ha punto altre due squadre (-3 a Sportinsieme e Valsamoggia) per non aver allestito le squadre giovanili. Ecco la nuova classifica: Carpine 15, Parma 14, San Lazzaro 11, Ferrara 10, Estense (-6) e Faenza 8, Rubiera 7, Imola 6, Rapid 5, Modena 2, Romagna 1, Valsamoggia (-3) -1, Sportinsieme (-3) -2.

d.s.