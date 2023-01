Sicurezza Erlic: "Vedrete, ci riprenderemo"

di Stefano Fogliani SASSUOLO La medaglia che si è messo al collo in Qatar, complice il terzo posto conquistato dalla Croazia, è "un passo avanti, ma devo ancora fare tanto, e adesso voglio dare una mano qui. Sono a disposizione". Ha le idee chiare, Martin Erlic, reduce da un Mondiale che, dice, "ha chiuso un 2022 per me perfetto: salvezza con lo Spezia, debutto in nazionale, ritorno al Sassuolo, il Mondiale e l’accoglienza che la nostra gente ci ha riservato a Zagabria. Eccezionale, e indimenticabile" Il fatto che tu non abbia giocato toglie qualcosa al tuo mondiale? "No. Mi sono allenato con autentici fenomeni, ho visto da vicino i più grandi giocatori del mondo e ho fatto parte di un gruppo super, all’interno del quale anche i più grandi hanno dato tutto per la maglia. E sono d’accordo con Modric quando dice che la Croazia un Mondiale lo vincerà presto: è una sfida, quella con il futuro, che abbiamo raccolto tutti" Sei arrivato in Italia 15enne, come successe? "Un dirigente che qui a Sassuolo conoscete bene, Francesco Palmieri, mi portò al Parma. Ricordo che venne a casa mia, perché dopo aver visto che calciatore ero voleva vedere anche che persona fossi" Ha sempre voluto fare il calciatore,...