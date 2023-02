Sicurezza Rousseaux: "Sono pronto per la Cev"

di Alessandro Trebbi

Un primo giro di campo per far rifiatare Ngapeth in qualche giro a muro e per un pezzo di secondo e terzo set, quando Modena prima e Siena poi avevano già messo in ghiacciaia il risultato.

Tomas Rousseaux è sotto la Ghirlandina da meno di una settimana, ma Andrea Giani gli ha subito dato fiducia e non è affatto improbabile che mercoledì in Coppa Cev possa trovare una maglia da titolare. Nessun punto a referto, per il martello belga, ma un primo assaggio di cosa potrà essere la SuperLega per lui di qui in avanti, in un’avventura che lui e Modena si auspicano possa durare fino a maggio. "All’inizio sono arrivato qui a Modena e mi sembrava tutto nuovo – racconta Rousseaux in un perfetto italiano appena caduta l’ultima palla della vittoriosa campagna contro Siena – sono stato per sei anni in Polonia e l’Italia mi mancava da tanti anni. Qui però ho trovato una società di grandi professionisti, un livello davvero altissimo e quindi sono molto felice di poter aiutare questa squadra e di lavorare con Andrea Giani".

Alla gioia per il nuovo approdo, Rousseaux è arrivato dal Katowice, lo schiacciaotre aggiunge però la necessità di apprendere lo stile di gioco della Valsa Group e di trovare un’intesa il più presto possibile coi palleggiatori, Bruno in particolare: "Per me è ancora difficile adattarmi a tutto ciò, sono aggregato da pochi giorni alla squadra e devo trovarmi un po’ con tutti i giocatori e amalgamarmi con un sistema di gioco nuovo. Però voglio farlo nella maniera più veloce possibile, in modo da dare il mio apporto e il mio aiuto alla squadra, è per questo che sono qui. Con Siena sono stato chiamato a muro e in difesa, ho cercato di dare il massimo possibile oggi". Nessun problema di integrazione con la squadra, soprattutto coi campioni come Bruno, Ngapeth, Stankovic: "La squadra è una squadra con delle stelle che hanno un’umiltà incredibile: fin dal primo giorno sono stati molto positivi con me, mi parlano tanto e per ora posso dire soltanto cose belle della squadra".

Infine le considerazioni sul suo possibile utilizzo a Lubiana, dettato dalla voglia di vederlo all’opera ma anche dalla necessità di provare a concedere alla schiena di Earvin Ngapeth un turno di riposo. Non è affatto escluso che Rousseaux possa partire titolare accanto a Rinaldi nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Cev, mercoledì sera alle ore 18, tappa importante verso la finale del trofeo: "Sì, secondo me sono arrivato in un momento opportuno per la squadra, nel quale ci sono alcuni problemi fisici per alcuni giocatori. Se posso fare qualcosa sono a disposizione, anche a Lubiana: darò il massimo, come sempre".