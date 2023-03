Silvestri ammonito, salterà la trasferta di Como Renzetti: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene"

Piove sul bagnato per il Modena di Attilio Tesser, incappato ieri nella seconda sconfitta consecutiva e nella dodicesima stagionale. L’ammonizione rimediata da Silvestri (nella foto dopo il triplice fischio), infatti, costerà al difensiore la trasfertà di domenica a Como. Il numero quindici dei gialli non ci sarà perché squalificato e l’assenza di uno dei pilastri della retroguardia del Modena farà scattare un ulteriore allarme per i canarini. Nella partita di ieri sera, difatti, la difesa ha mostrato nuovamente limiti evidenti e andare a giocare su un campo come quello di Como senza uno degli uomini più rappresentativi, renderà il match sicuramente più impegnativo.

Passiamo alla classifica, maturata in seguito al ko del Modena di ieri sera al Braglia. Di fatto i tre punti persi dai gialli non hanno fatto danni irrimediabili. Nel senso che l’Ascoli ha sì messo la freccia, ma i gialli hanno ancora del margine importante sulle posizioni in graduatoria che scottando per davvero. Piuttosto, come anche il mister Attilio Tesser ha avuto modo di sottolineare ieri sera nella pancia dello stadio Braglia, la mancata vittoria non ha permesso ai canarini di dare una sorta di svolta al percorso della stagione.

A Como ci sarà invece Renzetti (dove festeggerà le 400 partite giocate) che ieri ha commentato così l’esito della partita: "Meritavamo il pareggio. Qualche pareggio in più farebbe comodo. La squadra aveva approcciato bene, il primo tempo lo abbiamo giocato quasi solo noi, poi sono mancate le energie".