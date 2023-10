Simonini "Sogno il mondiale col team Pramac"

Modena è terra di motori e la sua gente è sempre stata protagonista sia nelle due che nelle quattro ruote. Costruttori, campioni del volante e del manubrio, ma anche altre figure non meno importanti, soprattutto nel mondo moderno delle corse. E ieri sera, nella storica trasmissione di Trc ’Barba & capelli’, condotta da Paolo Reggianini, si è parlato di una bella storia con protagonista una modenese. In collegamento da Mandalika, dove il circus del motomondiale fa la sua tappa indonesiana, c’era infatti Rita Simonini, che guida l’ufficio stampa e comunicazione del Team Pramac, squadra italiana che con le Ducati sta inseguendo, con lo spagnolo Jorge Martin, il titolo iridato della Moto Gp in un derby in famiglia con la Ducati factory di Pecco Bagnaia, che ad oggi ha solo tre punti in più in classifica dell’iberico che con una grande rimonta sta cullando il grande sogno. Inevitabile chiederle come sia arrivata in questo mondo affascinante: "Una storia un po’ particolare. Io sono laureata in giurisprudenza e l’idea iniziale era quella di andare a lavorare nello studio legale di mio padre. Per una serie di circostanze sono finita negli Stati Uniti a lavorare per un team automobilistico, dove seguivo la parte logistica. Dopo due anni sono rientrata perché non mi era stato rinnovato il visto, e grazie a Paolo Campinoti (proprietario del Team Pramac, ndr) sono entrata in Pramac a gestire la parte della comunicazione". Rita Simonini continua: "Ho avuto una bella opportunità in un campo nuovo per me, ho dovuto imparare in fretta e direi che... comincio a cavarmela. Sono sempre in giro per il mondo, ma Modena è sempre la mia casa, il mio posto, e un po’ mi manca. E la voglia di tornare nella mia città c’è sempre, ho la mia famiglia, i miei amici, e il mio posto preferito, la Caffetteria Giusti. Soprattutto ora che la Moto Gp si correrà per un paio di mesi tra Asia e Australia, dieci gare in dodici settimane". Rita poi racconta come si svolge il suo lavoro nel team: "Principalmente fare da intermediario tra i piloti e il mondo esterno. Quando Martin e Zarco non sono in pista devono partecipare ad eventi, parlare con i media, diciamo che gestisco la loro agenda. Sono ottimi ragazzi, è facile lavorare con loro, anche se caratterialmente sono l’opposto l’uno dell’altro. Jorge è solare, Johann più ridervato, filosofico, suona piano e chitarra. Forse per questo vanno così d’accordo. Il mondiale? Noi cominciamo a crederci, ci sono ancora 222 punti in palio, mai nella storia di Pramac un pilota era arrivato così vicino alla vetta a sei gare dalla fine e Jorge ci sta riuscendo, intanto ci godiamo il momento". Martin e Bagnaia hanno la stessa moto e forse questa situazione può creare imbarazzo: "Nello sport ognuno vuole vincere, ma il rapporto tra il nostro team e quello ufficiale Ducati è di totale fiducia e rispetto. Se vince Bagnaia siamo contenti, se vince Martin lo... siamo di più. Come siamo organizzati? Il team principal è Paolo Campinoti che è anche il proprietario, poi c’è Gino Borsoi come Team manager, poi io sono alla comunicazione. In generale siamo in tutto quindici persone, nei grandi team ufficiali sono almeno il doppio. Io sono l’unica donna del team, e sono davvero fortunata perché ho trovato un’altra famiglia, mi vogliono tutti molto bene".