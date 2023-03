Sindaco ’stupito’ "Abbiamo investito"

Sorpreso, ma convinto che la collaborazione tra il Comune e la famiglia Rivetti continuerà a fare il bene della città. Questo il commento che ieri il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha rilasciato a Trc, dopo che l’ad Matteo Rivetti a ’Gialli di Sera’ ha parlato del tema stadio rimarcando la necessità di un intervento strutturale e a livello di opere straordinarie. Il sindaco ha risposto in questi termini: "Rivetti è venuto da noi poco tempo fa e non ci ha mai detto queste cose. Lo stadio è idoneo, abbiamo investito e stiamo lavorando per costruire un protocollo aggiuntivo. Vorrei anche chiarire che a noi non è mai stato chiesto di acquistare lo stadio. Continueremo a fare bene insieme alla famiglia Rivetti".