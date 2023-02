Sir Claudio riporta Azzi al Braglia da avversario

di Alessandro Troncone

Una notte da ’Sir’ al Braglia. Ci proverà, eccome, Attilio Tesser a fare lo sgambetto a Ranieri perchè sa bene quanto sarebbe importante per il percorso del Modena. Cammino che fin qui è esattamente identico al girone d’andata (due sconfitte e una vittoria nelle prime tre giornate) e dunque per i gialli è ora di iniziare a strappare nuovamente qualche punto pesante qua e là per vivere un febbraio più sereno di quel che sarà, almeno dal punto di vista del calendario. Il ritorno di Paulo Azzi è un bel tema, soprattutto per il Braglia. Ad una ventina di giorni dall’addio, il brasiliano è già di fronte al suo passato e un pizzico di curiosità sull’accoglienza a lui riservata senz’altro ci sarà. Ma, guai a dimenticarlo, la questione più importante resta sempre quella del campo.

Di errori se ne vedono ovunque, lo ha ricordato pure Tesser, su tutti i campi e in tutte le squadre, quindi l’unica medicina è perlomeno limitarli il più possibile. Terni ha lasciato qualche pensiero al tecnico, pensieri che saranno trasformati in scelte tra qualche ora. Contro il centrocampo a 5 di Ranieri (e in mezzo al traffico) Tesser potrebbe rilanciare Andrea Poli. Sta bene, lo stesso allenatore ne ha parlato bene e senza Gargiulo (a meno della sorpresa Ionita dal 1’) pare proprio sia arrivato il momento dell’ex Bologna. E sarà difficile pensare anche ad un centrocampo senza il dinamismo di Magnino, probabilmente fondamentale per aiutare Gerli in fase di non possesso. Coppolaro più di Oukhadda per arginare Azzi e trattandosi di gara molto delicata torna forte la candidatura di Silvestri al posto di Cittadini, la cui frenesia a volte potrebbe mettere in difficoltà la fase difensiva. Davanti Tremolada vince il ballottaggio con Giovannini o, meglio, Tremolada si conferma titolare di questa squadra e Giovannini arma da sfruttare in determinate situazioni e a gara in corso per provare a dare uno sprint maggiore. Inamovibile Falcinelli mentre, al contrario, appare ormai meno inamovibile Davide Diaw.

Le prestazioni di Strizzolo hanno insidiato la titolarità del ’99’, anche questa sera potrebbe risultare più utile la fisicità dell’ex Perugia nel corpo a corpo con Altare ma trattasi di scelte che si risolveranno per alcuni dettagli che solo Tesser può conoscere. Quel che ci limitiamo a sapere noi è che siamo di fronte ad una notte di "gala", nella quale Modena accoglierà un signore del calcio ma per il romanticismo non c’è mai tempo. Il tempo, invece, è quello giusto per tornare a fare punti e pure molto pesanti.