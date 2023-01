Sir Ranieri chiama: Azzi giocherà a Cagliari

di Alessandro Troncone

Come ogni telenovela che si rispetti, non poteva mancare il più classico dei colpi di scena. Ebbene, pareva Palermo e invece sarà Cagliari. Con un autentico blitz nelle ultime 24 ore, i sardi hanno soffiato ai rosanero Paulo Azzi, mettendo sul piatto un’offerta migliore per il giocatore e chiudendo di fatto i giochi sul futuro del brasiliano. L’ha spuntata Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Sassuolo ora proprio in Sardegna, regalando così a Claudio Ranieri (con il quale Azzi ha avuto colloqui telefonici) un rinforzo desiderato evidentemente da molti. In primis, dal Palermo, chissà caldeggiato dall’avvocato modenese Galassi (uno dei membri del board ’City Group’) che da appassionato canarino l’anno scorso aveva ben notato le prestazioni del brasiliano. Ma, le vie del mercato sanno essere davvero infinite ed imprevedibili. Azzi è volato ieri a Cagliari per la conclusione dell’accordo e lo scambio degli ultimi documenti, destino vorrà che tornerà già a stretto giro a Modena, più precisamente il prossimo 3 febbraio in occasione della sfida tra sardi e canarini al Braglia. Saranno applausi, immaginiamo. Almeno a giudicare dall’onda dei commenti social di questi giorni, molti dei quali di ringraziamento, per quanto fatto in appena un anno con la maglia del Modena. Parliamo di 54 presenze e 7 reti, arma letale nella corsa alla promozione in B con la Reggiana, vero jolly nel momento di emergenza infortuni e poi uomo in più sempre e comunque. Ha sognato la Serie A in agosto, dopo quella prestazione da fuoriclasse con il Sassuolo in Coppa Italia. Ecco, col senno di poi, il tempo per una cessione doveva essere già quello, magari incassando anche un po’ meno rispetto alle alte richieste (se mai una vera offerta economica dell’Atalanta sia arrivata, sia chiaro) perchè da quel momento Azzi, giustamente o meno, non è stato più quello che Modena aveva imparato a conoscere. Si dice spesso che le voci condizionano, soprattutto se sfiori la serie A a 27 anni, dal giorno alla notte, e poi la vedi sfumare per mancati accordi di mercato. Comprensibile. Così come le difficoltà tattiche poi riscontrate nel ruolo di terzino sinistro (perfetto per la C, pretenzioso in B) ma anche quelle hanno un fondo psicologico non indifferente. Ad ogni modo, il dado è finalmente tratto.

La spunta il Cagliari, Paulo Azzi va a giocarsi il secondo tempo della sua carriera al cospetto di ’sir’ Claudio Ranieri, uomo che ha saputo rivitalizzare campioni di tutti i tipi. Dal più giovane, al più maturo. A Modena e al Modena resterà il ricordo, bello, di un ragazzo diventato inaspettatamente protagonista. Pescato dai campi di Lecco e Seregno, valorizzato e ora venduto per quasi un milione di euro. I pianeti si sono allineati, tutti ne sono felici. E così, è arrivato il tempo di voltare pagine.