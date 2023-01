Sirene dalla serie A per Cittadini Fiorentina e Spezia lo cercano

Altre sirene dalla serie A e altro rischio concreto di vedere un giocatore canarino alle prese con un possibile salto di categoria. Non è una sorpresa che diverse squadre abbiano messo gli occhi su Giorgio Cittadini, probabilmente già prima che il 20enne difensore di proprietà dell’Atalanta, lasciasse Bergamo per affrontare un anno di prestito secco a Modena in B. Ora, dopo una buona prima parte di stagione e l’elogio di Mancini (il ct disse: "Mi ha impressionato, ma deve giocare in A"), i sondaggi stanno diventando insistenti già per questo gennaio. Avevano chiesto informazioni all’Atalanta la Fiorentina e la Roma, più per giugno a dire il vero, anche se i viola restano alla finestra pure ad oggi. Con loro c’è lo Spezia che pare sia intenzionato a tentare il colpo fin da subito, nonostante l’Atalanta lo valuti intorno agli 8 milioni di euro. Così, dopo il caso estivo Azzi, i corteggiamenti di Sassuolo, Salernitana e Torino per Bonfanti, anche Cittadini diventa oggetto richiesto dal mercato. Il Modena non può far altro che osservare, forte di un accordo annuale con la Dea. Cessione in vista per Renzetti, destinazione Cittadella ma prima il Modena dovrà assicurarsi un sostituto. Potrebbe chiedere di andare a cercare maggior spazio anche Panada.

a. t.