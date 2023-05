Smile da sogno: si gioca lo spareggio col Polinago Crd blinda il terzo posto e salva le altre modenesi

X MARTIRI

0

CDR MUTINA

1

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, Taribello, Mar. Veronese (27’st De Cristofaro), Bianconi, Marongiu (37’st Bizzarri), Bigoni, Panzetta, Bottura (25’st Tolle), Pagani, Frignani (13’st Rubini). A disp. Marisa, Bonaguro, Man. Veronese, Zanella, Perinelli. All. Ricci.

CDR MUTINA: Mawuli, Baroni, Ligabue, De Lauri (1’st E. Montorsi), Guilouzi, Vignocchi (28’st Ognibene), L. Montorsi (29’st Pilia), Cipolli (41’st Pedrazzi), Corbelli, Turci, Paltrinieri (11’st Grisphi). A disp. Macchioni, Shanableh, Levoni, Battani. All. Greco

Arbitro: Nicole Brognara di Imola

Reti: 13’ Paltrinieri

Note: ammoniti Frignani, Cipolli, L. Montorsi, Ligabue

La Cdr Mutina fa il pieno: sbanca Porotto e si tiene stretto il 3° posto che permette di giocare in casa la semifinale playoff di domenica col Castelnuovo (chi vince va a Gaggio per la finale) e allo stesso tempo il successo condanna i ferraresi del X Martiri ai playout col Fossolo, salvando le 4 modenesi che non avevano ancora tagliato il traguardo. Al 13’ Paltrinieri realizza la rete del vantaggio con un bel diagonale.

Nel finale di primo tempo da segnalare un tiro sopra la traversa di Luca Montorsi. Nella ripresa all’80’ Corbelli calcia alto e poco dopo anche Ligabue lo imita. Il X Martiri è andato vicino al pareggio con Marongiu alla fine del primo tempo e poi nei minuti di recupero con Panzetti e a fine gara ha esonerato mister Ruggero Ricci, nei playout col Fossolo squadra a Davide Bolognesi della Juniores.