Smile, ecco Stefani Gazzani: Soliera addio

In Promozione il Fiorano conferma il portiere 2003 Mattia Varieschi, che ha fatto tutta la trafila nel club biancorosso. In Prima il colpo di giornata è della Pgs Smile col centrocampista 2003 Davide Stefani che arriva in prestito dal Formigine dopo l’ultimo anno al Casalgrande in Promozione. Il Nonantola del ds De Luca ha definito due arrivi: in attacco ecco Lorenzo Luchena (2002) dal Ganaceto e già ex Carpi e Cittadella, a metacampo ecco invece Luca Pedrazzi (2003) che arriva dalla Cdr Mutina dopo essere passato da Castelfranco e Carpi. Saluta la Solierese dopo due campionati il centrocampista Daniele Gazzani (’98) che va al Casalgrande di mister Pavesi, che lo aveva allenato in questa stagione con la maglia gialloblù chiusa con l’approdo ai playoff. In Eccellenza il Terre di Castelli ha ufficializzato le conferme dei due portieri 2005 aggregati alla prima squadra già dall’anno scorso Giovanni Grazia e Tommaso Venturelli.