Soddisfazioni azzurre per Asia Spaziano

Parte con un bellissimo risultato, il 2023 della pallavolo giovanile modenese: domenica scorsa la Nazionale italiana Under 17 femminile, guidata da Pasquale D’Aniello, ha centrato la vittoria nel Torneo Wevza, manifestazione che da alcuni anni qualifica direttamente la nazionale vincitrice alla fase finale dei Campionati Europei. Della pattuglia azzurra faceva parte anche la modenese Asia Spaziano (foto), palleggiatrice classe 2007 per 1,85 d’altezza, che da alcuni anni sta crescendo nel settore giovanile della scuola di Pallavolo Anderlini, e che quest’anno guida anche la squadra che ben si sta comportando in B2: ma il successo azzurro è impreziosito anche dall’incetta di premi individuali messi a segno dalle azzurrine, tra cui proprio quella di miglior alzatrice della manifestazione, portato a casa con pieno merito dalla Spaziano, titolare fissa della squadra italiana. Ora spazio in azzurro per il volley maschile modenese, con ben quattro giocatori della Emmeti Clima VGModena Volley Under 17, Valerio Arletti, Rodolfo Bonavolta, Gabriele Gatti e Fabio Vandelli, al prossimo collegiale del Club Italia allargato, fissato dal 16 al 22 gennaio 2023 a Roma.

r.c.