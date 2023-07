Sofia Cabri, bis regionale nell’inseguimento Rachele Barbieri andrà ai mondiali di Glasgow

La serramazzonese Sofia Cabri ha bissato il titolo regionale nell’inseguimento a squadre conquistando sul velodromo di Forlì anche quello della velocità a squadre allieve. La 16enne nipote d’arte, guidata nei mesi invernali da Milena Cavani, ex tricolore di ciclocross women, si era aggiudicata la scorsa settimana la maglia di campionessa emiliano romagnola assieme alle compagne di squadra della Fiumicinese sul velodromo di Fiorenzuola. Sul rinnovato velodromo di Forlì, recuperato dopo i danni dell’alluvione, si è aggiudicata la seconda maglia giallorossa assieme alle reggiane Zannoni e Casubola. Come anticipato, il C.T. Villa ha convocato per i mondiali di Glasgow Rachele Barbieri, impegnata in questi giorni al Tour de France che abbandonerà prima della tappa del Tourmalet di domani.

A. Giusti