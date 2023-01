Sogno Coppa Cev, il 2023 promette bene

Cosa porta in dote il 2022 e quali prospettive può regalare il 2023 alla Valsa Group? L’analisi dell’anno solare appena trascorso non può non passare da un cambio epocale, quello alla guida della società: un avvicendamento tra presidente (Catia Pedrini) e vice-presidente (Giulia Gabana) niente affatto scontato e che è passato attraverso decine di trattative diverse e non poche peripezie. Alla fine di una vicenda durata almeno due mesi, il dato di fatto più confortante: dopo nove stagioni di gestione Pedrini, una gestione che ha riportato Modena sul tetto d’Italia e al blasone che le mancava da un paio di lustri, la società di viale dello Sport ha trovato continuità e nuova linfa con l’imprenditrice lombarda e due nuovi soci, i fratelli Storci, che le stanno dando fattivamente ed economicamente una grande mano. I NUMERI DEL 2022. Per ciò che concerne i traguardi sportivi, il 2022 è stato senza dubbi un anno negativo: il dato delle vittorie è leggermente superiore a quello delle sconfitte, 25 a 17 su un totale di 42 incontri nell’anno solare, ma gli obiettivi prefissati sono stati quasi tutti falliti, e il riferimento è soprattutto alla squadra di stelle costruita nella stagione 202122. Due quarti di finale di Coppa Italia, uno a gennaio e uno a dicembre, entrambi persi: e se il secondo, quello di cinque giorni fa con Trento, ha assecondato il pronostico dopo una partita gagliarda di Bruno e soci, il primo, arrivato contro Piacenza, grida ancora vendetta. Il dato è che per due stagioni consecutive Modena salterà la Final Four. Due sconfitte anche in Supercoppa Italia a ottobre, con qualche rammarico, la bruciante e inaspettata eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa Cev contro il Tours nel gennaio scorso e poi l’unico acuto di una semifinale play off che ad aprile non ha però trovato il suo completamento, dopo gara 5 persa a Perugia. Il dato migliore è quello di fine anno: 11 successi nelle ultime 13 partite, con le uniche due sconfitte arrivate contro i campioni del mondo di Perugia e i vice-campioni del mondo di Trento.

LE PROSPETTIVE DEL 2023. La Valsa Group deve per forza di cose ripartire da quell’ultimo dato. La posizione in regular season è eccezionale, se si valutano le premesse di inizio stagione e i budget delle varie squadre. Mantenerla fino alla fine non sarà semplice, ma mancano nove partite e una big come Piacenza è già alle spalle. Senza più la Coppa Italia c’è il sogno della Coppa Cev: il prossimo turno coi tedeschi del Luneburg e anche i quarti con una delle eliminate dalla Champions League sono doppi confronti assolutamente affrontabili e superabili da questa Modena. Dalla eventuale semifinale in poi saranno la condizione e la fame a fare poi la differenza.

Poi c’è il futuro più lontano: la squadra del 20222023 deve rappresentare una base da cui ripartire per il 20232024: investire sui giovani che hanno già dimostrato di valere (Rinaldi e Sanguinetti su tutti) e innestare nel roster un paio di elementi di alto valore potrebbe riportare velocemente Modena al rango delle migliori, facendole ambire alla finale in tutte le competizioni.

Alessandro Trebbi