Sogno playoff, con l’Inter obbligatorio vincere

Obbligati a vincere. Se si giocano tanto gli under 18 al Viareggio non si giocano meno, quasi in contemporanea (ore 13, stadio Ricci, diretta Sportitalia, canale 60 DTT), i ragazzi della Primavera di Emiliano Bigica. Che si riaffacciano al campionato dopo la pausa per le nazionali con la necessità di conquistare l’intera posta contro l’Inter: in caso di sconfitta o pareggio, infatti, la loro corsa verso quei playoff cui accedono le prime sei alla fine della stagione regolare si complicherebbe un tantino. Settima in classifica, la Primavera neroverde chiede, oggi, una ‘scossa’ alla classifica che potrebbe risultare decisiva, ma resta da vedere cosa ne pensano i nerazzurri, che il Sassuolo ha già battuto all’andata e sono inaspettatamente attardati rispetto alle posizioni che contano. Ma non ancora del tutto fuori dai giochi dell’alta classifica, soprattutto dovessero vincere oggi.

La giornata Sassuolo-Inter; Verona-Roma; Fiorentina-Atalanta; Sampdoria-Cagliari; Napoli-Torino; Frosinone-Cesena; Lecce-Empoli; Milan-Udinese; Juventus-Bologna

La classifica Lecce 49 p.ti; Frosinone 45; Roma 44; Fiorentina, Torino 42; Juventus, Sassuolo 39; Bologna 37; Empoli 36; Inter 33; Sampdoria 31; Cagliari 28; Milan, Atalanta, Napoli 27; Verona 26; Udinese 16; Cesena 6.

