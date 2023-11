"Sogno un gol con il Bologna e... i playoff"

La scorsa stagione i derby contro il Bologna "fu la svolta, nel senso che fu la gara che ci disse che potevamp puntare ai playoff". Oggi che la Primavera del Sassuolo i playoff li punta ancora, il centravanti neroverde Flavio Russo inquadra la gara contro i rossoblu che oggi alle 14 (diretta tv Sportitalia) attende il Sassuolo. Quattro gol nelle ultime 4 gare, 3 nelle ultime due per il centravanti, che già la scorsa stagione dimostrò dimestichezza importante con la porta avversaria – 11 gol in 33 partitre di campionato – ma ai rossoblu non ha mai segnato. "Ci proviamo questa volta", dice l’attaccante, arrivato a Sassuolo dopo il fallimento del Catania, la squadra della sua città, con cui Russo ha debuttato in C. Una volta svincolato a causa del fallimento della società etnea, racconta, "mi sono guardato intorno: avevo offerte anche altre importanti ma ho scelto il Sassuolo, società che fa giocare i giovani e li valorizza nel modo giusto. E quando è arrivata la proposta di Palmieri, responsabile del settore giovanile sassolese, non ho avuto dubbi. Quella neroverde è la realtà giusta per crescere". E Russo è cresciuto: i gol della stagione scorsa gli hanno aperto le porte della prima squadra, con cui ha fatto il ritiro, "e confrontarmi con i più grandi è stata una tappa importante. Mi ha dato altra consapevolezza, che sto mettendo in campo quest’anno". I gol, in stagione, sono 5, gli assist 2, ma gli obiettivi del giovane centravanti neroverde vanno oltre un bottino già pingue. "A livello di squadra vogliamo rigiocare i playoff, anche per vendicare l’eliminazione, immeritata, dell’anno scorso, mentre a livello personale sogno la vittoria della classifica cannonieri". Serviranno non meno di 20 gol, ma Russo non ci fa troppo caso: per giocare a pallone ha lasciato casa sua a 14 anni, per rispondere alla chiamata del Foggia, poi è tornato nella natìa Catania. Dove ha debuttato tra i pro, e oggi prova a spingere il Sassuolo verso il bersaglio grosso. "Per raggiungerlo, visto il livello del campionato, dobbiamo sbagliare il meno possibile". Due vittorie di fila, tuttavia, hanno messo le ali ai neroverdi di Emiliano Bigica: oggi a Bologna la prova del nove.

Prima squadra. Tre giorni di riposo per la prima squadra, reduce dal pari contro la Salernitana: il gruppo si ritrova agli ordini di Alessio Dionisi martedi pomeriggio presso il Mapei Football Center.