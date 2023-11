Solierese, 75 volte auguri

Compleanno speciale quello festeggiato dalla Solierese che con una festa presso lo stadio "Stefanini" ha spento 75 candeline. Oltre 300 i partecipanti fra ragazzi, allenatori, dirigenti e volontari, oltre alle autorità tra cui il sindaco Roberto Solomita. Anche se in paese il calcio era già diffuso, l’attuale Solierese è nata nel 1948 come Polisportiva Solierese (oltre al calcio c’erano anche le sezioni di ciclismo, podistica, pallavolo e pattinaggio a rotelle) per volontà di alcuni appassionati tra cui Atos Corradi, Adriano Grulli, Pietro Rossi, Alcide Biasetti e Danilo Adani. Nei successivi tre quarti di secolo, la Polisportiva si è concentrata soprattutto su pallavolo e calcio, divenuti poi settori e società autonome: la Solierese, che oggi milita in Prima, ha rappresentato un punto di riferimento per la zona e negli anni 200 si è stabilizzata fra Eccellenza (categoria occupata fino al 2011 e poi per 2 anni ancora dal 2017 al 2019) e Promozione. A fare da contorno all’evento la buona tavola, con i quintali di gnocco fritto preparato dalle "Mamme della Solierese", che in poche ore hanno fritto, farcito con salumi e servito oltre 1800 pezzi di gnocco, 300 pezzi di torta e un fiume di vino e bibite. La serata è stata allietata poi dal cantautore Davide Turci, che ha scritto e arrangiato l’inno della Solierese. "Un grazie va a chi, in questi 75 anni, ha riempito questa bella avventura di passione e di contenuti – le parole del presidente Oscar Lolli - fatti di migliaia di ragazzi avviati allo sport svolgendo per la nostra comunità un ruolo insostituibile. Da parte nostra l’impegno e la promessa di portare avanti con la stessa passione questo prezioso testimone".

d.s.