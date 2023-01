Solo Carpi riesce a vincere

Weekend tra luci ed ombre per le squadre modenesi di pallanuoto: vince solo la Coopernuoto Carpi, a cui evidentemente fanno bene i tre innesti provenienti da Modena, il portiere Tommaso Bertesi, il centroboa Dylan Pinotti, e l’esterno Franceschi Stefani, per superare un Padova meno forte rispetto alla passata stagione. Perde di misura la Sea Sub in serie B, confermando i segnali di crescita registrati nel nuovo anno: sabato però arriva a Bologna Perugia, in una sfida importantissima per la salvezza, in un campionato più equilibrato del previsto. Cade malamente all’esordio l’Onda Blu Formigine contro la fortissima Mestrina, facendo registrare un punteggio inconsueto, con più di una rete segnata, per ogni minuto di gioco.

I risultati, Serie B, 6^ G.: Lerici - Marina di Carrara 6-7; Perugia – Delta RM 9-12; Rapallo - Osimo 11-3; S.Giorgio GE – Vis Nova RM 10-6; Aragno Rivarolo – Sea Sub Modena 10-8.

Classifica: Delta punti 15, Lerici ed Argano 13, Marina di Carrara 11, Rapallo 10, Osimo 9, Perugia 7, Sea Sub 6, S.Giorgio 3, Vis Nova 0.

Serie C, 1^G.: Reggiana – Bentegodi VR 16-8; Coopernuoto Carpi – Padova 16-11; Onda Blu Formigine – Mestrina 11-23; Coop PR – RN Trento 14-4; RN Verona – Virgiliana MN 9-8.

Classifica: Mestrina, Coop PR, Reggiana, Coopernuoto e RN Verona punti 3, Virgiliana, Padova, Bentegodi, RN Trento ed Onda Blu Formigine 0.

m.c.