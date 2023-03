Soltanto un pareggio in casa dell’Udinese

udinese

1

sassuolo

1

UDINESE: Mosca; Abdalla, Guessand, Cocetta; Buta, Centis (26’ s.t. Russo), Bassi (35’ s.t. De Crescenzo), Castagnaviz (1’ s.t. Zunec), Iob; Asante (16’ p.t. Pejicic), Semedo. All.Sturm (Di Bartolo Zuccarello, Malusà, Pafundi, Di Lazzaro, Panagiotakopoulos, Nwachukwu, Nuredini, Lozza)

SASSUOLO: Theiner; Mandrelli (20’ s.t. Cinquegrano), Cannavaro, Miranda, Pieragnolo (41’ s.t. Ryan); Abubakar (30’ s.t. Ajayi), Casolari, Leone (20’ s.t. Tourè); Bruno (41’ s.t. Baldari); D’Andrea, Russo. All. Bigica (Zacchi, Scacchetti Loeffen, Lolli, Mata, Foresta)

Arbitro: D’Eusanio di Faenza (Conti, Boggiani) Reti: 17’ p.t. Russo, 14’ s.t. Centis

Note: ammoniti Guessand, Buta, Zunec

Non va oltre il pari in quel di Udine, il Sassuolo di Bigica, e rimanda ‘l’assalto al cielo’, ovvero alla sestina playoff dentro la quale sarebbe entrata vincendo. La necessità di fare almeno un punto dei padroni di casa, che rischiano la retrocessione, ha limitato il bottino dei giovani neroverdi.

Pur in vantaggio per primi, grazie alla rete di Russo i padroni di casaa vanno vicinissimi a mettere al sicuro il match – a taccuino una traversa di Casolari, un gol annullato ad Ajayi – in più occasioni ma la rete dei padroni di casa, che arriva all’ora di gioco, li tiene al settimo posto. Fuori dalla griglia playoff e, non bastasse, anche a rischio sorpasso nei confronti del Bologna che va in campo oggi e se vince, appunto, mette la freccia sui giocatori di Bigica.