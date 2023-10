Sono 35 gli esordi dei tecnici nella storia gialloblù. Anche Anderlini iniziò con una vittoria al quinto set

Con quella di Francesco Petrella domenica scorsa, sono trentacinque gli esordi di allenatori sulla panchina del Modena Volley; in realtà, tolti gli allenatori che sulla panchina si sono seduti una volta o due, il numero scende a 29, considerando però che tecnici come Julio Velasco e Daniele Bagnoli, hanno avuto tre "prime volte", mentre sono due per Angelo Lorenzetti, Roberto Piazza, Bruno Bagnoli, Lorenzo Tubertini, ed ovviamente Andrea Giani. L’unico che ha vinto un trofeo all’esordio sulla panchina è stato Pupo Dall’Olio, che esordì vincendo a Napoli la SuperCoppa Italiana 199798. Il 3-2 con cui Petrella ha bagnato la panchina gialloblù non è il risultato registrato più volte, visto che si è concretizzato solo 5 volte, anche se è stato registrato nella prima partita in serie A della Panini del "prof" Anderlini, mentre 4 volte l’esordiente di turno ha perso al tie break: più in generale il risultato che si è concretizzato più volte è il 3-0 per la squadra modenese, ma va detto che fino alla fine degli anni Novanta, l’esordio della squadra più forte era quasi sempre con una matricola. Tanti i nomi eccellenti che l’hanno iniziata perdendo, come Radostyn Stoychev, Silvano Prandi, Bruno Bagnoli, Franco Bertoli ed il brasiliano Bernardinho.

Riccardo Cavazzoni