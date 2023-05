Sono ben cinque le retrocessioni Restano in B Kerakoll e Villa d’Oro

Si sono conclusi i campionati nazionali di pallavolo minore, dalla B maschile, alla B1 e B2 femminile per intenderci, e con essi anche il torneo regionale di serie D femminile, il più lungo, e partecipato, dei tornei regionali: a livello nazionale, il bilancio modenese è un po’ al di sotto delle attese.

Nazionali. Si chiude con ben cinque retrocessioni, tre maschili e due femminili, su nove squadre partecipanti: in B si salvano solo la Kerakoll Sassuolo, e l’ottima National Villa d’Oro, che conferma le aspettative con un ottimo quarto posto in un girone veramente difficilissimo, con molte squadre di alto livello tecnico.

Salutano momentaneamente la categoria le squadre ’giovanili’ come la Moma Anderlini, ed il Modena Volley, e la sfortunatissima Malagoli Planet Group Spezzanese, retrocessa con un bottino di punti che nessuna altra squadra ha fatto in tutti gli altri gironi.

Pesanti sono invece le cadute in B1 femminile sia per la Tieffe S.Damaso, che per il Volley Modena, ma quest’ultimo sta cercando un titolo di B1, per allestire una squadra che possa centrare la promozione. Buono il cammino di Cai Stadium Mirandola, che con un pizzico di coraggio in più sarebbe potuto arrivare ai Playoff, e Moma Anderlini, salva con una squadra Under 18.

