Mister Matteo Contini elogia il suo Carpi e punta il dito contro i fischi arrivati sullo 0-0. "Il 2-0 è meritato, i ragazzi ci hanno messo grande voglia di lottare in un momento non semplice. Ho visto il coraggio che ci è mancato in alcune gare e la personalità di provare a giocare. Non mi sono piaciuti gli ’olè’" ricevuti sullo 0-0 e i fischi a certi giocatori, perché questi ragazzi hanno bisogno del pubblico, poi a fine gara i tifosi se vogliono se la devono prendere con l’allenatore. Da quando sono arrivato non ho mai potuto lavorare, sempre con 56 assenti, e questi ragazzi vanno elogiati perché molti giocano anche fuori ruolo". Per Davide Arrondini l’incubo è finito dopo più di 4 mesi. "Speravo di sbloccarmi in un momento in cui fosse servito alla squadra – spiega - questa era l’occasione giusta, perché stavamo giocano bene ma non trovavamo il gol. Nonostante quei 5 gol nelle prime 6 gare non mi sono mai montato la testa, non è stato facile affrontare questi 4 mesi, ma non ho mai avuto l’ossessione del gol". Per Daniele Olivieri "è stata una bella vittoria dopo un periodo difficile, siamo rimasti sul pezzo per tutta la gara".

d.s.