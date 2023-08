"Sono felice di essere rimasto Mai pensato ad altre squadre"

Il percorso che lo ha riportato a Modena è stato leggermente più lungo del previsto, con il mancato riscatto dal prestito dalla Cremonese e l’acquisto successivo a titolo definitivo (firma al 2025), ma Luca Strizzolo non ha mai avuto dubbi sul fatto che la sua maglia sarebbe stata ancora quella canarina. Dopo essere arrivato a gennaio scorso e aver contribuito alla salvezza con 5 reti in 17 gare, l’attaccante classe ’91 è pronto per un anno da protagonista. "Sono davvero felice di essere di nuovo qui – le sue parole – e non ho mai pensato ad altre destinazioni, nemmeno dopo il mancato riscatto. Ho aspettato il Modena e speravo che si chiudesse il prima possibile per arrivare subito. Ho trovato un bel gruppo, i nuovi si sono integrati benissimo e stiamo lavorando tanto con mister Bianco per mettere in pratica quello che ci chiede. Anche nell’ultima amichevole le gambe andavano un po’ meglio, così come l’intesa fra di noi.

Rispetto all’anno sorso è cambiata la guida tecnica e il mister ha le sue idee di gioco offensive che stia assimilando". Nell’ultima sfida contro la Dinamo Tirana il tecnico canarino ha schierato in avvio Abiuso e Falcinelli nel tandem offensivo supportato da Tremolada, poi nella ripresa ha cambiato il terzetto inserendo Giovannini alle spalle di Strizzolo e Manconi. "Il mister ha chiesto a me e Jacopo – prosegue – di giocare vicini e trovare molto gli scambi fra di noi. Jacopo queste sono le conosce bene e ci sono venute in modo naturale.

Davanti abbiamo tante soluzioni, siamo tutti giocatori che possono giocare insieme e che possono occupare i due posti nel 4-3-1-2, questo penso che sia un grande vantaggio e un’arma in più da sfruttare". Si avvicina il debutto di venerdì 11 a Marassi col Genoa in Coppa Italia in una B che per l’attaccante di Udine sarà di alto livello come l’anno scorso. "A Marassi affronteremo una squadra di A – spiega – e cercheremo di fare il meglio possibile, stiamo lavorando in vista degli impegni ufficiali senza pensare troppo agli avversari ma solo alla nostra crescita. Penso che troveremo la solita B difficile, nella mia esperienza cadetta (195 gare e 44 reti…) di campionati semplici non ne ho mai visti, conterà essere squadra e seguire le indicazioni del mister, con la compattezza possiamo fare strada".

L’ultima battuta è per Sasà Bruno, ex bomber canarino nello staff di Bianco. "Averlo per noi punte è un bel vantaggio – conclude – un valore aggiunto visto quello che ha fatto in carriera. Sa come dare una mano a noi attaccanti per sviluppare al meglio le nostre doti".

Davide Setti