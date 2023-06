Sono sei le promesse modenesi convocate dalle nazionali

Calato il sipario sull’attività dei club, ora alle prese soprattutto con il mercato, l’estate del volley porta alla ribalta l’attività delle nazionali, dalle senior alle giovanili dove, come sempre, la pallavolo modenese è ben rappresentata.

Sono infatti ben sei le ragazze dei club della nostra provincia convocate per i vari collegiali azzurri, a cui si aggiunge anche Dalila Marchesini, modenese di estrazione e provenienza sportiva, che quest’anno ha giocato nell’Imoco Conegliano di B1. Per la Nazionale Under 19, il Tecnico Federale Michele Fanni ha convocato diciotto giocatrici, e tra queste ci sono le modenesi Irene Mescoli e Melissa Mattioli, oltre appunto la Marchesini, cresciuta come le altre due nell’Anderlini, ma quest’anno in Veneto.

A Bassano del Grappa invece sono state chiamate quattrodici giocatrici, tra cui le modenesi Arianna Gambini, quest’anno al Club Italia, e Linda Manfredini, che ha fatto sfracelli in A2 a Sassuolo, ma che sono entrambe cresciute nell’Anderlini.

Chiamata anche per le azzurrine Under 17 agli ordini di Pasquale D’Aniello, che ne ha convocate diciotto, tra cui due giocatrici dell’Anderlini, la schiacciatrice classe 2008 Stella Cornelli, e la 2007 Asia Spaziano, appena premiata come miglior alzatrici alla Finale Nazionale Under 16, che ha visto le modenesi della Moma chiudere la competizione ad una passo da podio: quarto posto.

r.c.