Sorpresa in Argentina Exploit di Ceci

Quarta posizione assoluta per il navigatore prignanese Paolo Ceci alla Desafio Ruta 40, competizione argentina valida per il mondiale rally raid, in coppia con Eugenio Amos a bordo di una Toyota Hilux.

Per l’esperto co-driver modenese si tratta della miglior prestazione sulle quattro ruote ottenuta in una gara mondiale di rally raid, considerando che il podio è stato conquistato da piloti professionisti con vetture preparate e gestite dalle squadre ufficiali.

Un risultato inaspettato che porta ottimismo in vista dei futuri impegni in programma già dalle prossime settimane. "Siamo molto felici – ha commentato Ceci – non ci aspettavamo un risultato così importante, praticamente siamo il primo equipaggio classificato non professionista. Abbiamo condotto una gara badando sia a non commettere errori, soprattutto nelle tappe con le dune insidiose, sia ad accrescere esperienza sulla Toyota Hilux, un mezzo prestazionale e competitivo. Una buona iniezione di fiducia in vista delle altre tappe della Coppa Rally Raid e della Dakar".

Continua, invece, la stagione esaltante nei rally per Maira Zanotti, giovane pilotessa di Levizzano Rangone impegnata nella Coppa Rally di Zona Toscana a bordo di una Renault Clio assieme ad Ivan Garuti.

La diociannovenne modenese sulle prove speciali del Rally di Casciana Terme è stata protagonista sia fra i piloti under 25 sia fra le sette dame che si sono sfidate sulle tecniche prove speciali pisane, riuscendo a conquistare due secondi posti che sono valsi l’attuale primato provvisorio in entrambe le classifiche ad una competizione dal termine del campionato. Un risultato importante, assolutamente non scontato prima della gara, a cui si è aggiunta la vittoria di classe.

"Una delle gare più impegnative – ha spiegato Zanotti – sia a livello fisico che mentale. Siamo riusciti a portare a casa il risultato che ci eravamo prefissati per mantenere la leadership nella classifica femminile. Ringrazio gli sponsors, la mia famiglia e la scuderia Eurosport per il sostegno".

Giampaolo Grimaldi