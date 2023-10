Sorride lo Sporting, espugnata Bisenzio

Sorride solo lo Sporting che milita in A1, in coda al weekend tennistico delle formazioni di casa nostra. I sassolesi, tra le cui fila ha giocato Marco Cecchinato (numero 172 Atp), hanno battuto, sui campi di casa, il Tennis Club Bisenzio issandosi al secondo posto nel girone in attesa di far visita, domenica, alla capolista TC Palermo. Ai toscani lo Sporting ha lasciato giusto un punto vincendo quattro singoli su quattro e il cosiddetto ‘doppio forte’. Meno bene è andata in A2: nel girone 4 la squadra dello Sporting Club – il club sassolese ha due squadre iscritte al massimo campionato - ha perso 4-2 in trasferta contro il CT Giotto di Arezzo mentre il Tennis Modena (foto), a Napoli contro il TC Avino per il quarto turno del girone 3, recrimina – un match perso al terzo set, un doppio al tie break – su un pareggio per 3-3 ottenuto al termine di un’autentica maratona che ha costretto, complice la pioggia che ha più volte interrotto le gare, gli atleti geminiani a rientrare a Modena solo ieri mattina.