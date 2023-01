"Sotto dopo 50 secondi, è stata una mazzata"

C’è solo mister Matteo Contini nel dopo gara biancorosso. "Sicuramente il gol dopo 50 secondi è stata una mazzata – spiega – abbiamo perso le distanze e poi preso altri 2 gol. Del primo tempo mi assumo la responsabilità, nel secondo tempo siamo andati meglio con le poche forze che avevamo e il 3-3 di Stanco era regolare perché c’era una deviazione di un difensore loro. Ma siamo stati troppo passivi, con poche idee. Purtroppo vedo che in questo momento la palla scotta, fatichiamo a fare 2 o 3 passaggi. C’è solo da chiedere scusa ai tifosi per il primo tempo. Gli 8 gol subiti? Sono tanti, li abbiamo presi anche in modo strano". Poi spiega il cambio di Castelli. "Era stanco e aveva preso una botta, ho cercato di dare freschezza con Cicarevic e sfruttare Beretta che aveva gamba: lo stavo togliendo e dopo il gol ha preso un po’ di fiducia. Preoccupato? No, ma bisogna aver voglia di lottare".