Spagnolo, viene dal West Ham Lo ha voluto fortemente De Zerbi

Spagnolo originario di Alcalá de Henares, dove è nato nel 1992, Pedro Obiang èn arrivato a Sassuolo nel 2019 dal West Ham, dove si era trasferito nel 2015 dopo essere già stato in Italia. La carriera del centrocampista, dopo le giovanili dell’Atletico Madrid, è cominciata infatti nella Sampdoria: con i blucerchiati, per Obiang, due anni di vivaio e cinque stagioni con una promozione in B (201112) e il debutto nelle Coppe Europee prima del trasferimento a Londra, dove Obiang, diventato nel frattempo un perno della nazionale della Guinea Equatoriale (paese di origine dei suoi genitori) è rimasto per 4 stagioni prima di scegliere Sassuolo. In Emilia lo volle fortemente Roberto De Zerbi: il centrocampista ha ripagato la fiducia della dirigenza neroverde, fin qua, con 63 presenze in quattro stagioni, condizionate dal lungo stop cui Obiang è stato costretto, la scorsa estate, da un problema cardiaco risolto solo lo scorso luglio, quando il numero 14 ("l’ho scelto pensando a Johan Cruijff: un grande giocatore e una persona che ha cambiato moltissimo nel calcio") è tornato ad allenarsi con i compagni. A ottobre il rientro in campo in gare ufficiali, sempre a ottobre la prima presenza stagionale dal 1’.